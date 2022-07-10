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Украинские истребители МиГ-29 прикрывают ударную авиацию, скриншот видео
Передний край обороны показали Воздушные силы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172534-peredniy-kray-oborony-pokazali-vozdushnye-sily-video.htmlРакурс
Повітряні сили показали, як з літака виглядає передній край оборони на Сході України.
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Відповідне відео, сьогодні, 10 липня, опубліковане на сторінці Командування Повітряних сил в соціальній мережі Фейсбук.
Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії ударної авіації Повітряних Сил та підрозділів Сухопутних військ! — зазначається в описі до відео.
На відео можна побачити момент польоту українського військового літака над зоною бойових дій.
Нагадаємо, впродовж 7 липня ударами українських бомбардувальників та штурмовиків знищено склад боєприпасів ворога та десятки рашистів, а також танки та бойові броньовані машини.
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