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37,3 тыс. оккупантов уже уничтожили защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n172533-37-3-tys-okkupantov-uje-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 37,3 тис. особового складу.
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За добу цей показник зріс на 100 осіб. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 641 танк;
- 3 тис. 823 бойових броньованих машин;
- 834 одиниці артилерійських систем;
- 247 одиниці РСЗВ;
- 108 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 188 гелікоптерів;
- 676 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 694 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що минулої доби противник найбільших втрат зазнав на Краматорському напрямку.
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