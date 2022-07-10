В Херсоне жители в одиночку потушили пожар возле объекта газораспределительной инфраструктуры, фото: Юрий Соболевский

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У тимчасово окупованому Херсоні місцевим жителям довелося самотужки гасити пожежу біля об'єкта газорозподільчої інфраструктури, яка могла призвести до вибуху газу.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук вчора, 9 липня, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, відповідна пожежа спалахнула 9 липня у закинутій будівлі поблизу школи № 53.

Буквально за 10−15 метрів від місця пожежі розташований об'єкт газорозподільної інфраструктури. Оркам та окупантам на людей начхати, тому ніхто цю пожежу гасити не приїхав, її вдалося локалізувати та загасити місцевим жителям, які об'єднали свої зусилля, — наголошує Соболевський.