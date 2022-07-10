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Ракурс
347 детей стали жертвами российской агрессии, фото:

Почти тысяча детей пострадали в результате российского вторжения

10 июл 2022, 09:38
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В Україні понад 995 дітей постраждали внаслідок масштабного російського вторгнення — 347 дітей загинули та понад 648 дістали поранення.



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Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей зафіксовано в таких регіонах:

  • Донецькій області — 348;
  • Харківській області — 187;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, вчора, 9 липня, внаслідок чергового обстрілу російськими військами житлових будинків в центральній частині Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань в Україні пошкоджені загалом 2 тис. 116 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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