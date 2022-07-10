Почти тысяча детей пострадали в результате российского вторжения

Почти тысяча детей пострадали в результате российского вторженияhttps://racurs.ua/n172531-pochti-tysyacha-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya.htmlРакурс
В Україні понад 995 дітей постраждали внаслідок масштабного російського вторгнення — 347 дітей загинули та понад 648 дістали поранення.
Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей зафіксовано в таких регіонах:
- Донецькій області — 348;
- Харківській області — 187;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, вчора, 9 липня, внаслідок чергового обстрілу російськими військами житлових будинків в центральній частині Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань в Україні пошкоджені загалом 2 тис. 116 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.