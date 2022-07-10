Майже тисяча дітей постраждали внаслідок російського вторгнення

347 дітей стали жертвами російської агресії, фото:

https://racurs.ua/ua/n172531-mayje-tysyacha-ditey-postrajdaly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya.html

Ракурс

В Україні понад 995 дітей постраждали внаслідок масштабного російського вторгнення — 347 дітей загинули та понад 648 дістали поранення.

.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей зафіксовано в таких регіонах:

Донецькій області — 348;

Харківській області — 187;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, вчора, 9 липня, внаслідок чергового обстрілу російськими військами житлових будинків в центральній частині Харкова отримала поранення 12-річна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань в Україні пошкоджені загалом 2 тис. 116 закладів освіти, з них 216 зруйновані повністю.