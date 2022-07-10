Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко

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Ракурс

Рашисти вчора, 9 липня, ввечері ракетами з «Ураганів» завдали удару по багатоповерхівці в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

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У будинку повністю знищено два під’їзди. За словами місцевих мешканців, під завалами, ймовірно, перебувають щонайменше 34 людини, зокрема 9-річна дитина. Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На місці працюють рятувальники.

Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами, — зазначив Кириленко.

Зазначається, що на поверхню вже дістали п’ятьох поранених та тіла шістьох загиблих.