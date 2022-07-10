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Наслідки російських обстрілів, фото: Павло Кириленко
30 людей можуть бути під завалами обстріляної рф багатоповерхівки на Донеччиніhttps://racurs.ua/ua/n172530-30-ludey-mojut-buty-pid-zavalamy-obstrilyanoyi-rf-bagatopoverhivky-na-donechchyni.htmlРакурс
Рашисти вчора, 9 липня, ввечері ракетами з «Ураганів» завдали удару по багатоповерхівці в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.
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У будинку повністю знищено два під’їзди. За словами місцевих мешканців, під завалами, ймовірно, перебувають щонайменше 34 людини, зокрема 9-річна дитина. Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
На місці працюють рятувальники.
Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами, — зазначив Кириленко.
Зазначається, що на поверхню вже дістали п’ятьох поранених та тіла шістьох загиблих.
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