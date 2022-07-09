росіяни не дозволяють гасити пожежі на полях. Фото: Нацполіція

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Військові російської федерації навмисно не дозволяють гасити займання на окупованій Херсонщині.

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Протягом минулого тижня на території області майже щодня фіксувалися пожежі у лісах та на полях через обстріли. Оскільки окупанти забороняють ліквідовувати пожежі, то аграрії працюють на техніці поруч зі стіною вогню, щоб врятувати хоч частину врожаю. Про це 9 липня повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зокрема, неподалік села Розлив Білозерської територіальної громади загорілися 12 га посівів зернових культур, а також спалахнув сосновий ліс в Олешківській територіальній громаді. Пожежу там загасити ніхто не зміг, бо там розташовувалися підрозділи загарбників.

Поле з пшеницею загорілося після обстрілів Генічеського району — біля селища Новоолексіївка та села Новопокровка вигорів не лише врожай, а й сільськогосподарська техніка. А в Каховському районі після російських обстрілів загорівся сосновий ліс, площа пожежі склала понад 5 га.

Також рашисти обстріляли Великоолександрівську територіальну громаду. Через це на площі майже 150 га горять посіви озимої пшениці та ячменю. А внаслідок влучання російських снарядів сталося загоряння соснового лісу біля села Кохани та виникла пожежа на 3 га соснового лісу на території Олешківського лісомисливського господарства.

Нагадаємо, в Херсонській області через обстріли почали виникати пожежі на полях з урожаєм. Деякі громади не мають необхідного обладнання, щоб загасити вогонь, тому селяни та аграрії змушені самотужки боротися з загорянням.