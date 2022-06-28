Боротьба з вогнем на Херсонщині, фото: МВС

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На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, яка сталася через обстріл російськими військовими.

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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба МВС України.

Пожежа спалахнула на околицях розташованого на півночі області села Пригір’я Кочубеївської територіальної громади — горіла суха трава, вогонь перекинувся на полезахисну смугу, яка відділяла 40 га поля зернових. Перед цим населені пункти громади обстріляли росіяни, що й спричинило пожежу.

Зазначається, що займання під час патрулювання населеного пункту виявили місцеві поліцейські, які викликали пожежників та почали гасити вогонь підручними засобами. На допомогу також прибули військові з місцевими жителями.