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Боротьба з вогнем на Херсонщині, фото: МВС

На Херсонщині врожай зернових врятували від пожежі, спричиненої рашистами (ФОТО)

28 чер 2022, 19:33
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На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, яка сталася через обстріл російськими військовими.



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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба МВС України.

Пожежа спалахнула на околицях розташованого на півночі області села Пригір’я Кочубеївської територіальної громади — горіла суха трава, вогонь перекинувся на полезахисну смугу, яка відділяла 40 га поля зернових. Перед цим населені пункти громади обстріляли росіяни, що й спричинило пожежу.

Зазначається, що займання під час патрулювання населеного пункту виявили місцеві поліцейські, які викликали пожежників та почали гасити вогонь підручними засобами. На допомогу також прибули військові з місцевими жителями.

Спільними зусиллями вогонь загасили, постраждалих немає, врожай вдалося зберегти. Нині поліцейські з рятувальниками збирають речові докази. Правова кваліфікація події — ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу, — наголошують у МВС.

Боротьба з вогнем на Херсонщині, фото: МВС

Джерело: Ракурс


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