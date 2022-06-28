На Херсонщине урожай зерновых спасли от пожара, вызванного рашистами (ФОТО)https://racurs.ua/n172177-na-hersonschine-urojay-zernovyh-spasli-ot-pojara-vyzvannogo-rashistami-foto.htmlРакурс
На Херсонщині врятували 40 га врожаю зернових від пожежі, яка сталася через обстріл російськими військовими.
Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба МВС України.
Пожежа спалахнула на околицях розташованого на півночі області села Пригір’я Кочубеївської територіальної громади — горіла суха трава, вогонь перекинувся на полезахисну смугу, яка відділяла 40 га поля зернових. Перед цим населені пункти громади обстріляли росіяни, що й спричинило пожежу.
Зазначається, що займання під час патрулювання населеного пункту виявили місцеві поліцейські, які викликали пожежників та почали гасити вогонь підручними засобами. На допомогу також прибули військові з місцевими жителями.
Спільними зусиллями вогонь загасили, постраждалих немає, врожай вдалося зберегти. Нині поліцейські з рятувальниками збирають речові докази. Правова кваліфікація події — ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу, — наголошують у МВС.