Последствия ракетного удара по Николаеву, нанесенного 28 июня, фото: Николаевская ОГА

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росія сьогодні, 28 червня, завдала ракетного удару по Миколаєву.

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В результаті було вражено міський стадіон та об'єкт військової інфраструктури, а також соціальні та сільськогосподарські об'єкти в передмісті. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОДА з посиланням на Військову комендатуру оборони Миколаєва.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок цього ракетного удару немає.

Зазначається, що цей масований ракетний удар було завдано з берегового ракетного комплексу «Бастіон», який рашисти розмістили на окупованій Херсонщині.

Крім того, ворог завдав удару системами залпового вогню по Очакову, влучивши по території міського ринку, будівлі палацу культури, у приватний сектор, а також у житлові будівлі. Наразі в деяких районах міста відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет. Троє людей, з них одна дитина, загинули, ще семеро людей поранені.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали ракетного удару по Дніпру.