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В ботсаду Киева обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны, фото: КГГА
В киевском ботаническом саду обнаружили боеприпасы Второй мировой (ФОТО)https://racurs.ua/n172175-v-kievskom-botanicheskom-sadu-obnarujili-boepripasy-vtoroy-mirovoy-foto.htmlРакурс
У Національному ботанічному саду імені М. Гришка, розташованому в Печерському районі Києва, під час обстеження території піротехніки сьогодні, 28 червня, виявили шість снарядів та гранату дистанційної дії (Ф-1) часів Другої світової війни.
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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Департамент муніципальної безпеки.
Предмети знаходились поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів, — зазначають у КМДА.
Раніше, 27 травня, у столичному ботсаду були виявлені ще чотири снаряди часів Другої світової.
Обстеження території ботсаду триває. За період з 24 травня до 28 червня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» обстежили вже майже 65 га його площі.
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