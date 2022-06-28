У ботсаду Києва виявили боєприпаси часів Другої світової війни, фото: КМДА

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У Національному ботанічному саду імені М. Гришка, розташованому в Печерському районі Києва, під час обстеження території піротехніки сьогодні, 28 червня, виявили шість снарядів та гранату дистанційної дії (Ф-1) часів Другої світової війни.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Департамент муніципальної безпеки.

Предмети знаходились поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів, — зазначають у КМДА.

Раніше, 27 травня, у столичному ботсаду були виявлені ще чотири снаряди часів Другої світової.

Обстеження території ботсаду триває. За період з 24 травня до 28 червня піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» обстежили вже майже 65 га його площі.