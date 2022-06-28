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россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, фото: «Днепр Оперативный»

россия нанесла ракетный удар по Днепру (ФОТО, ВИДЕО)

28 июн 2022, 18:03
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Рашисти сьогодні, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру.



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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Борис Філотов.

Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо, — наголосив Філатов.

У соцмережах також з’явилося відео, котре демонструє, як над містом підіймається чорний дим. Повідомляється, що ракетний удар призвів до пожежі.

За інформацією Telegram-каналу «Днепр Оперативный», від вибухової хвилі, в будинках і магазинах вибиті шибки, також пошкоджені фасади, місцеві жителі вже опублікували фото уламків ракети.

росія продовжує завдавати ракетні удари по українських містах, фото: «Днепр Оперативный»

Ракета, яка летіла в напрямку міста, ймовірно, потрапила на відео, зняте місцевими жителями.

Про постраждалих в результаті ракетного удару наразі не повідомляється.

Источник: Ракурс


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