россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, фото: «Днепр Оперативный»

https://racurs.ua/n172174-rossiya-nanesla-raketnyy-udar-po-dnepru-foto-video.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Борис Філотов.

Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо, — наголосив Філатов.

У соцмережах також з’явилося відео, котре демонструє, як над містом підіймається чорний дим. Повідомляється, що ракетний удар призвів до пожежі.

За інформацією Telegram-каналу «Днепр Оперативный», від вибухової хвилі, в будинках і магазинах вибиті шибки, також пошкоджені фасади, місцеві жителі вже опублікували фото уламків ракети.

Ракета, яка летіла в напрямку міста, ймовірно, потрапила на відео, зняте місцевими жителями.

Про постраждалих в результаті ракетного удару наразі не повідомляється.