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россия пыталась совершить атаку на украинские телеканалы, фото:

Российские хакеры атаковали национальный телемарафон — СБУ

28 июн 2022, 17:40
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Українські кіберфахівці виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.



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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій, — зазначають у спецслужбі.

За даними СБУ, хакери намагалися отримати доступ до:

  • відеопотоку прямої трансляції;
  • стрічки новин прямого ефіру;
  • окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

У спецслужбі наголошують, що цього разу діям хакерів вдалося вчасно запобігти, проти подібні спроби можуть повторюватися.

Кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль рф для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни, — наголошують в СБУ.

Источник: Ракурс


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