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росія намагалася здійснити атаку на українські телеканали, фото:
Російські хакери атакували національний телемарафон — СБУhttps://racurs.ua/ua/n172173-rosiyski-hakery-atakuvaly-nacionalnyy-telemarafon-sbu.htmlРакурс
Українські кіберфахівці виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.
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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій, — зазначають у спецслужбі.
За даними СБУ, хакери намагалися отримати доступ до:
- відеопотоку прямої трансляції;
- стрічки новин прямого ефіру;
- окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.
У спецслужбі наголошують, що цього разу діям хакерів вдалося вчасно запобігти, проти подібні спроби можуть повторюватися.
Кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль рф для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни, — наголошують в СБУ.
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