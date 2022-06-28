росія намагалася здійснити атаку на українські телеканали, фото:

https://racurs.ua/ua/n172173-rosiyski-hakery-atakuvaly-nacionalnyy-telemarafon-sbu.html

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Українські кіберфахівці виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Напередодні Дня конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій, — зазначають у спецслужбі.

За даними СБУ, хакери намагалися отримати доступ до:

відеопотоку прямої трансляції;

стрічки новин прямого ефіру;

окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

У спецслужбі наголошують, що цього разу діям хакерів вдалося вчасно запобігти, проти подібні спроби можуть повторюватися.