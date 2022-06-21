Хакери здійснюють атаки проти українців

https://racurs.ua/ua/n171922-feykovi-shtrafy-vid-podatkovoyi-ta-yadernyy-teroryzm-hakery-atakuut-ukrayinciv.html

Ракурс

Хакери здійснюють нову кібератаку на українців, розсилаючи небезпечні файли. У своїй діяльності зловмисники використовують теми нібито штрафів від податкової та ядерного тероризму.

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Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Держспецзв’язку з посилання на дані урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Йдеться про такі кібератаки:

зафіксовано розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У цих листах міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом, відкриття якого призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098.