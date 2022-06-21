Оподаткування імпорту та розмитнення авто повернула Рада

Рада повернула мита, оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто

https://racurs.ua/ua/n171921-opodatkuvannya-importu-ta-rozmytnennya-avto-povernula-rada.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 21 червня, підтримала законопроект № 7418, котрий передбачає повернення скасованих ухваленим після початку масштабної російської агресії законом № 2142 митних платежів для фізичних осіб під час ввезення автомобілів та ПДВ на імпорт товарів.

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Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що скасування законом № 2142 певних видів оподаткування призвело до таких втрат бюджету:

щомісячно близько 3,0 млрд грн ПДВ та ввізного мита внаслідок скасування сплати ПДВ за імпорт товарів платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

щомісячно близько 0,5 млрд грн внаслідок скасування ввізного мита для підприємств;

близько 13 млрд грн внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

За результатами митного оформлення громадянами транспортних засобів пільги зі сплати митних платежів за час дії Закону № 2142 становили понад 13 млрд грн, сума пільг при митному оформленні телефонів сягала понад 270 млн грн, пільги при митному оформленні одягу та взуття — понад 850 млн гривень. При цьому без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум-класу, — зазначається в пояснювальній записці.