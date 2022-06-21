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Ракурс
Хакеры совершают атаки против украинцев

Фейковые штрафы от налоговой и ядерный терроризм — хакеры атакуют украинцев

21 июн 2022, 13:46
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Хакери здійснюють нову кібератаку на українців, розсилаючи небезпечні файли. У своїй діяльності зловмисники використовують теми нібито штрафів від податкової та ядерного тероризму.



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Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє прес-служба Держспецзв’язку з посилання на дані урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA.

Йдеться про такі кібератаки:

  • зафіксовано розповсюдження електронних листів начебто від імені «Державної податкової служби України» з темою «Повідомлення про несплату податку». У цих листах міститься архів «НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip» з однойменним docx-документом, відкриття якого призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098.

  • інша кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження документа з назвою «Nuclear Terrorism A Very Real Threat. rtf», відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28 (угруповання, що спеціалізується на кібершпигунстві, дослідники пов’язують його з російськими спецслужбами).

Источник: Ракурс


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