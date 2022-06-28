Уничтоженное россиянами за время войны назвали в ГСЧС

Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172172-unichtojennoe-rossiyanami-za-vremya-voyny-nazvali-v-gschs.html

Ракурс

Жертвами масштабного російського нападу на Україну вже стали близько трьох тисяч цивільних.

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Повністю зруйновані 21 тис. 779 об'єктів та будівель критичної інфраструктури, ще майже 140 тис. зруйновані частково. Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

За цей час зруйновано житлових будинків:

у Донецькій області 89 тис. 342;

у Київській області 26 тис. 192;

у Харківській області 6 тис. 157;

у Миколаївській області 5 тис. 449;

у Запорізькій області 3 тис. 612.

Внаслідок обстрілів по всій країні виникли загалом майже 10 тис. пожеж.

У ДСНС наголошують, що ця страхітлива статистика, ймовірно, зростатиме і надалі. Тож у відомстві закликають громадян:

ретельно вивчити локації найближчих від вашого дому чи офісу сховищ;

дотримуватися правила «двох стін» в разі, якщо немає можливості дістатися укриття;

не нехтувати сигналами повітряної тривоги.