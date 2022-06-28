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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

Уничтоженное россиянами за время войны назвали в ГСЧС

28 июн 2022, 16:53
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Жертвами масштабного російського нападу на Україну вже стали близько трьох тисяч цивільних.



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Повністю зруйновані 21 тис. 779 об'єктів та будівель критичної інфраструктури, ще майже 140 тис. зруйновані частково. Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

За цей час зруйновано житлових будинків:

  • у Донецькій області 89 тис. 342;
  • у Київській області 26 тис. 192;
  • у Харківській області 6 тис. 157;
  • у Миколаївській області 5 тис. 449;
  • у Запорізькій області 3 тис. 612.

Внаслідок обстрілів по всій країні виникли загалом майже 10 тис. пожеж.

У ДСНС наголошують, що ця страхітлива статистика, ймовірно, зростатиме і надалі. Тож у відомстві закликають громадян:

  • ретельно вивчити локації найближчих від вашого дому чи офісу сховищ;
  • дотримуватися правила «двох стін» в разі, якщо немає можливості дістатися укриття;
  • не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Ми усі морально втомлені від цього тривожного гулу і наша свідомість «замилюється», намагаючись врятуватись від відчуття постійної небезпеки. Тому ми починаємо ігнорувати те, що може вбити, — зазначають у відомстві. — Але #ДСНС ще і ще раз закликає - як би не було важко — і фізично, і психологічно, — ми мусимо вистояти. А для цього кожен з нас має бути максимально змобілізованими та дисциплінованими.

Источник: Ракурс


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