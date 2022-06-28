Уничтоженное россиянами за время войны назвали в ГСЧС

Уничтоженное россиянами за время войны назвали в ГСЧСhttps://racurs.ua/n172172-unichtojennoe-rossiyanami-za-vremya-voyny-nazvali-v-gschs.htmlРакурс
Жертвами масштабного російського нападу на Україну вже стали близько трьох тисяч цивільних.
Повністю зруйновані 21 тис. 779 об'єктів та будівель критичної інфраструктури, ще майже 140 тис. зруйновані частково. Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
За цей час зруйновано житлових будинків:
- у Донецькій області 89 тис. 342;
- у Київській області 26 тис. 192;
- у Харківській області 6 тис. 157;
- у Миколаївській області 5 тис. 449;
- у Запорізькій області 3 тис. 612.
Внаслідок обстрілів по всій країні виникли загалом майже 10 тис. пожеж.
У ДСНС наголошують, що ця страхітлива статистика, ймовірно, зростатиме і надалі. Тож у відомстві закликають громадян:
- ретельно вивчити локації найближчих від вашого дому чи офісу сховищ;
- дотримуватися правила «двох стін» в разі, якщо немає можливості дістатися укриття;
- не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Ми усі морально втомлені від цього тривожного гулу і наша свідомість «замилюється», намагаючись врятуватись від відчуття постійної небезпеки. Тому ми починаємо ігнорувати те, що може вбити, — зазначають у відомстві. — Але #ДСНС ще і ще раз закликає - як би не було важко — і фізично, і психологічно, — ми мусимо вистояти. А для цього кожен з нас має бути максимально змобілізованими та дисциплінованими.