Совбез ООН соберется из-за российских ракетных ударов

Последствия ракетных ударов РФ, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n172171-sovbez-oon-soberetsya-iz-za-rossiyskih-raketnyh-udarov.html

Ракурс

Рада безпеки ООН сьогодні, 28 червня, за запитом України проведе засідання у зв’язку з останньою серією завданих росією ракетних ударів.

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Засідання розпочнеться о 15.00 за місцевим часом (о 22.00 за київським часом). Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Також про це повідомляється на сторінці представництва в ООН Албанії, котра зараз головує у Радбезі.

З огляду на тяжкість варварських ракетних ударів терористичною російською державою Україна попросила Раду безпеки про засідання, — наголошує Кислиця.

Протягом кількох останніх днів рф завдали низку ракетних ударів по території України, в ході яких постраждала цивільна інфраструктура та загинули мирні жителі. Зокрема, 26 червня російські ракети влучили у житлову дев’ятиповерхівку та дитячий майданчик у Києві, а 27 наступної доби ракета влучила у ТРЦ в Кременчуці.