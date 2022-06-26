Пропагандисты рф назвали ракетные обстрелы Киева «постановкой»

https://racurs.ua/n172116-propagandisty-rf-nazvali-raketnye-obstrely-kieva-postanovkoy.html

Ракурс

Ракетний обстріл житлового будинку в Києві на Лук’янівці російські пропагандисти назвали таким, що був «спеціально підлаштованим київським режимом для створення правильної для Заходу картинки, щоб вимагати більше зброї».

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Центр протидії дезінформації РНБО проаналізував російські повідомлення про удар по Києву і констатує, що військові кореспонденти і пропагандисти рф працюють разом за налагодженою схемою.

Пропагандисти пишуть про майбутні обстріли конкретної позиції військовими України, згодом зс рф обстрілює цю позицію в період до одного тижня, а військові кореспонденти створюють контент з посиланнями на свої публікації, де вони говорили про майбутній обстріл від ЗСУ.

ЦПД попереджає, що ворог зомбує своїх людей багато років, закликав громадян на українські ЗМІ не дозволяти окупантам посіяти зерно сумніву у свідомості.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала на своїй сторінці у Фейсбук, що «на місці туги, печалі, запитань „чому ми“, прокльонів Путіну та орди» повинна бути «жага до боротьби і конкретні дії, в кожного на своєму місці».

Що я роблю для перемоги — правильне запитання. Кожен повинен на нього дати собі конкретну відповідь. Однієї віри у перемогу замало — на неї всі повинні зараз працювати. Ворог намагається похитнути нашу впевненість у своїх силах, залякуючи ракетними ударами, — написала Маляр.