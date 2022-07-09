Російську техніку з позначкою V помітили у Білорусі. Фото: tvc.ru

https://racurs.ua/ua/n172516-kolonu-rosiyskoyi-tehniky-z-poznachkou-v-pomityly-u-bilorusi-karta.html

Ракурс

Колона російської військової техніки зі позначкою V, яку росіяни разом із позначками Z та O з початку війни використали для вторгнення в Україну, помічена в Білорусі.

.

По трасі М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйська рухається колона «КамАЗів». Вся ця техніка належить збройним силам російської федерації. Про це 9 липня повідомляється у Telegram-каналі «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність на території Білорусі.

У колоні близько 10 автомобілів, серед яких є машини зв’язку на базі «КамАЗ» і тентовані вантажівки. Деякі з них тягнуть генератори. На одній із машин прикріплений прапор СРСР. Усі вантажівки мають камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак V.

Номери автомобілів свідчать, що вони належать до 43 регіону — Південного військового округу російської федерації.

Згодом стало відомо, що одна з вантажівок, які рухалися в колоні трасою М5, вилетіла у кювет.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що на білоруському аеродромі «Зябровка», який наразі під контролем росіян, збільшилися кількість військової техніки. Супутник зафіксував на фото дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», дві одиниці зенітного комплексу «Панцирь-С1», а також радари і радіолокатори підсвічування та наведення.