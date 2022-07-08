Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне увеличивают количество техники на аэродроме под Гомелем

Россияне увеличивают количество техники на аэродроме под Гомелем (ФОТО)

8 июл 2022, 17:30
999

Аналітики опублікували супутниковий знімок білоруського аеродрому «Зябровка», який наразі під контролем росіян.



.

Кондар Музика розмістив у Twitter супутникові знімки, які зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що знімки вказують на незначне збільшення кількості військової техніки.

Росіяни збільшують кількість техніки на аеродромі під Гомелем, фото - Гаюн

На фото — дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», дві одиниці зенітного комплексу «Панцирь-С1», а також радари і радіолокатори підсвічування та наведення.

білорусь віддала аеродром «Зябровка» під контроль росіян, повідомив 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, росіяни там облаштовують військову базу. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400.

Крім того, під Мінськом готуються приймати комплекси С-400 з росії. Протягом наступного місяця білоруських військових хочуть відправити на навчання до росії. Громов уточнив, що ймовірність вступу білорусі у війну з Україною — низька.

Білоруські пабліки також повідомляють, що Білорусь продовжила на півдні країни (звідти летять ракети у бік України) дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден з 8 липня по 7 жовтня 2022 року. Таким чином, загроза ракетного обстрілу зберігається щонайменше на три місяці.

З 24 лютого з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров