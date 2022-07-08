Росіяни збільшують кількість техніки на аеродромі під Гомелем

https://racurs.ua/ua/n172485-rosiyany-zbilshuut-kilkist-tehniky-na-aerodromi-pid-gomelem-foto.html

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Аналітики опублікували супутниковий знімок білоруського аеродрому «Зябровка», який наразі під контролем росіян.

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Кондар Музика розмістив у Twitter супутникові знімки, які зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що знімки вказують на незначне збільшення кількості військової техніки.

На фото — дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», дві одиниці зенітного комплексу «Панцирь-С1», а також радари і радіолокатори підсвічування та наведення.

білорусь віддала аеродром «Зябровка» під контроль росіян, повідомив 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, росіяни там облаштовують військову базу. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400.

Крім того, під Мінськом готуються приймати комплекси С-400 з росії. Протягом наступного місяця білоруських військових хочуть відправити на навчання до росії. Громов уточнив, що ймовірність вступу білорусі у війну з Україною — низька.

Білоруські пабліки також повідомляють, що Білорусь продовжила на півдні країни (звідти летять ракети у бік України) дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден з 8 липня по 7 жовтня 2022 року. Таким чином, загроза ракетного обстрілу зберігається щонайменше на три місяці.

З 24 лютого з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 689 боєголовок.