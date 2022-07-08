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Зустріч на Балі - G20 завершила саміт без комюніке та групового фото
Зустріч на Балі — G20 завершила саміт без комюніке та групового фотоhttps://racurs.ua/ua/n172484-zustrich-na-bali-g20-zavershyla-samit-bez-komunike-ta-grupovogo-foto.htmlРакурс
Міністри закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) під час дводенної зустрічі на Балі не змогли досягти згоди щодо війни росії в Україні й того, як впоратися з її глобальними наслідками. Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.
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Провал та ігнор
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.
Блінкен під час закритої частини засідання глав МЗС країн G20 на Балі нагадав російській делегації, що Україна є суверенною державою.
Нашим російським колегам: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивіз зерна, — сказав Блінкен.
Про відмову зробити підсумкове фото міністрів G20 на Балі повідомляє японське агентство «Кіодо Цусін». За даними агентства, держсекретар США та міністри низки країн Заходу намагалися уникнути спільної зйомки з главою мзс рф сергієм лавровим. Російська сторона цього не коментувала.
Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії. Традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави МЗС росії сергія лаврова. Серед тих, хто публічно відмовився від фото — держсекретар США Блінкен.
У Держдепартаменті раніше наголошували, що Блінкен не має наміру зустрічатися з російським міністром на Балі, оскільки час для цього несприятливий.
Сьогодні лавров втік під час онлайн-виступу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на саміті глав МЗС країн G20 в Балі (Індонезія).
Виступ Кулеби
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у зверненні до учасників саміту G20 заявив, що міжнародна спільнота не повинна була допустити ситуації, коли росія шантажує весь світ цінами на енергоресурси та продовольство, а також загрозою безпеці.
По суті росія грає зі світом у голодні ігри, однією рукою утримуючи морську блокаду українських портів, а іншою перекладаючи провину за це на Україну. росія розглядає залежність інших країн від будь-яких видів ресурсів як слабкість і запрошення використовувати цю залежність як важіль для отримання вигоди для росії, — заявив глава українського МЗС.
«Ракурс» писав, що «російський Ріббентроп» дочасно покинув конференцію глав МЗС країн G20 на індонезійському острові Балі.
На Балі 7 липня розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ двадцяти найрозвинутіших економік світу (G20), у центрі якої були війна рф проти України та її наслідки.