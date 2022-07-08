Зустріч на Балі - G20 завершила саміт без комюніке та групового фото

Блінкен під час закритої частини засідання глав МЗС країн G20 на Балі нагадав російській делегації, що Україна є суверенною державою.

Нашим російським колегам: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивіз зерна, — сказав Блінкен.

Про відмову зробити підсумкове фото міністрів G20 на Балі повідомляє японське агентство «Кіодо Цусін». За даними агентства, держсекретар США та міністри низки країн Заходу намагалися уникнути спільної зйомки з главою мзс рф сергієм лавровим. Російська сторона цього не коментувала.

Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії. Традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави МЗС росії сергія лаврова. Серед тих, хто публічно відмовився від фото — держсекретар США Блінкен.

У Держдепартаменті раніше наголошували, що Блінкен не має наміру зустрічатися з російським міністром на Балі, оскільки час для цього несприятливий.