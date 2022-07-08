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Ракурс
Встреча на Бали - G20 завершила саммит без коммюнике и группового фото

Встреча на Бали — G20 завершила саммит без коммюнике и группового фото

8 июл 2022, 17:15
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Міністри закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) під час дводенної зустрічі на Балі не змогли досягти згоди щодо війни росії в Україні й того, як впоратися з її глобальними наслідками. Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.



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Провал та ігнор

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.

Блінкен під час закритої частини засідання глав МЗС країн G20 на Балі нагадав російській делегації, що Україна є суверенною державою.

Нашим російським колегам: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні дозволити вивіз зерна, — сказав Блінкен.

Зустріч на Балі - G20 завершила саміт без комюніке та групового фото

Про відмову зробити підсумкове фото міністрів G20 на Балі повідомляє японське агентство «Кіодо Цусін». За даними агентства, держсекретар США та міністри низки країн Заходу намагалися уникнути спільної зйомки з главою мзс рф сергієм лавровим. Російська сторона цього не коментувала.

Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії. Традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави МЗС росії сергія лаврова. Серед тих, хто публічно відмовився від фото — держсекретар США Блінкен.

У Держдепартаменті раніше наголошували, що Блінкен не має наміру зустрічатися з російським міністром на Балі, оскільки час для цього несприятливий.

Сьогодні лавров втік під час онлайн-виступу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на саміті глав МЗС країн G20 в Балі (Індонезія).

Виступ Кулеби

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у зверненні до учасників саміту G20 заявив, що міжнародна спільнота не повинна була допустити ситуації, коли росія шантажує весь світ цінами на енергоресурси та продовольство, а також загрозою безпеці.

По суті росія грає зі світом у голодні ігри, однією рукою утримуючи морську блокаду українських портів, а іншою перекладаючи провину за це на Україну. росія розглядає залежність інших країн від будь-яких видів ресурсів як слабкість і запрошення використовувати цю залежність як важіль для отримання вигоди для росії, — заявив глава українського МЗС.

«Ракурс» писав, що «російський Ріббентроп» дочасно покинув конференцію глав МЗС країн G20 на індонезійському острові Балі.

На Балі 7 липня розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ двадцяти найрозвинутіших економік світу (G20), у центрі якої були війна рф проти України та її наслідки.

Источник: Ракурс


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