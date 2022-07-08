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Бизнес не будут штрафовать за просрочку отчетности во время войны
Штрафов за просрочку отчетности во время военного положения не будет — законhttps://racurs.ua/n172483-shtrafov-za-prosrochku-otchetnosti-vo-vremya-voennogo-polojeniya-ne-budet-zakon.htmlРакурс
Бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності під час війни. Верховна Рада 8 липня ухвалила законопроект, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення чи скасування.
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За ухвалення цього документу в цілому сьогодні у Раді віддав голос 281 нардеп.
Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:
- річної консолідованої фінансової звітності;
- аудиторськими звітами;
- звітом про управління;
- консолідованим звітом про управління;
- звітом про платежі на користь держави;
- консолідованим звітом про платежі на користь держави.
Під час воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його закінчення, відповідальні за своєчасне подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, — йдеться в ухваленому сьогодні законопроекті № 7378.