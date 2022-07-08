Бизнес не будут штрафовать за просрочку отчетности во время войны

https://racurs.ua/n172483-shtrafov-za-prosrochku-otchetnosti-vo-vremya-voennogo-polojeniya-ne-budet-zakon.html

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Бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності під час війни. Верховна Рада 8 липня ухвалила законопроект, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його припинення чи скасування.

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За ухвалення цього документу в цілому сьогодні у Раді віддав голос 281 нардеп.

Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

річної консолідованої фінансової звітності;

аудиторськими звітами;

звітом про управління;

консолідованим звітом про управління;

звітом про платежі на користь держави;

консолідованим звітом про платежі на користь держави.