Бойкотований на G20 Лавров достроково залишив міністерську зустріч

Сергій Лавров, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/ua/n172471-boykotovanyy-na-g20-lavrov-dostrokovo-zalyshyv-ministersku-zustrich.html

Ракурс

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

.

Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє видання Spiegel.

Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звернеться до преси та поїде, — заявила речниця мзс рф Марія Захарова.

Таким чином, Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.

За інформацією джерел видання у делегації, Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Також він ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Бербок, як виконуюча обов’язки голови групи провідних демократичних економічних держав G7, мала бути наступним спікером після Лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

Видання зазначає, що одного із німецьких журналістів вчора, 7 липня, індонезійська служба безпеки вивела із залу прийому, після того, як він запитав у Лаврова: «Коли ви зупините війну?».

Зазначається, що присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест щодо можливої ​​участі президента рф володимира путіна у саміті G20 15−16 листопада, який також пройде на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо путін відвідає саміт особисто.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційна групова фотосесія, яку проводять на таких зустрічах, не відбулася через присутність Лаврова.

Джерело: Spiegel