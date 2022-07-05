Денацифікатор лавров провів переговори на тлі свастики

https://racurs.ua/ua/n172381-denacyfikator-lavrov-proviv-peregovory-na-tli-svastyky-foto.html

Ракурс

Глава мзс рф сергій лавров провів переговори з главою Монголії Ухнагійн Хурелсухом у компанії свастик.

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Фото опублікувала у себе в телеграмі речник російського мзс марія захарова.

Для буддистів, якими є і монголи, цей знак означає Сонце та сліди Будди.

Свастика була зображена на ритуальному предметі, який стояв у залі під час зустрічі.

Свастика використовується в Індії, Китаї та Японії в орнаментах храмової брами, а також на тканинах.

захарова розповіла, заради переговорів її шефа у державному палаці в Улан-Баторі встановили юрту. Біля трапу літака лаврова зустріли дівчата у національних костюмах, запропонувавши йому спробувати традиційне частування Монголії — аарул, що нагадує сухий сир.