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Денацифікатор лавров провів переговори на тлі свастики
Денацифікатор лавров провів переговори на тлі свастики (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172381-denacyfikator-lavrov-proviv-peregovory-na-tli-svastyky-foto.htmlРакурс
Глава мзс рф сергій лавров провів переговори з главою Монголії Ухнагійн Хурелсухом у компанії свастик.
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Фото опублікувала у себе в телеграмі речник російського мзс марія захарова.
Для буддистів, якими є і монголи, цей знак означає Сонце та сліди Будди.
Свастика була зображена на ритуальному предметі, який стояв у залі під час зустрічі.
Свастика використовується в Індії, Китаї та Японії в орнаментах храмової брами, а також на тканинах.
захарова розповіла, заради переговорів її шефа у державному палаці в Улан-Баторі встановили юрту. Біля трапу літака лаврова зустріли дівчата у національних костюмах, запропонувавши йому спробувати традиційне частування Монголії — аарул, що нагадує сухий сир.