Україна вступить в інший Євросоюз - Кулеба

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Україна вступить в інший, реформований, Європейський Союз.

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Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю для «Лівого берега». Він розповів про те, що відбувалося за кулісами надання Україні кандидатського статусу.

Під час переговорів Кулебі найважче було підібрати правильний аргумент, щоб пояснити кожному скептику, що «це треба робити тут і зараз, надати Україні статус кандидата у члени ЄС».

Міністр розповів, що Україні необхідно було в дуже короткий проміжок часу домогтися психологічної трансформації європейських політиків для того, щоб вони змінили свою думку на 180 градусів.

І до кожного треба було підібратися, тому що аргументи в Німеччині відрізнялися від аргументів в Нідерландах. І аргументи у Франції також були іншими, скрізь були нюанси. Потрібно було прийти і сказати європейському політику, який в принципі звик жити планово десятиліттями: «Дивіться, у вас 30 років була одна позиція, але, сорі, у нас з вами є місяць на те, щоб ви повністю все змінили, визнали, що все, що ви казали і робили до цього, було неправильно, — розповів Кулеба.

Міністр вважає, що у процесі отримання статусу кандидата у члени ЄС підвести лідерів ЄС до цього психологічного перелому було найважчим. Найбільші скептики вважали, що Україні треба щось дати, але не пов’язане з юридично зафіксованою обіцянкою членства в Європейському Союзі. За словами Кулеби, це були Нідерланди і Німеччина.

Кулеба в інтерв’ю захищає президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки «попри відому популярність президента Макрона в українському Facebook» він зіграв дуже важливу роль в тому, щоб знайти правильний підхід у спілкуванні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.