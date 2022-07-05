Дозвіл військкомату на пересування - нардеп опублікував лист Залужного

https://racurs.ua/ua/n172379-dozvil-viyskkomatu-na-peresuvannya-nardep-opublikuvav-lyst-zalujnogo.html

Ракурс

Нардеп Олександр Федієнко опублікував лист головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами щодо дозволу військкомату на пересування.

.

В листі йдеться, що «підставою для виїзду за межі місця проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов’язаних та резервістів є дозвіл керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку» — тобто військкомату.

Органи влади Запорізької області отримали лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з відповідними директивами, — повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Федієнко.

Водночас сам порядок до опублікованого народним депутатом листа головнокомандувача ЗСУ не додається.

Звертаю увагу що зараз війна, все змінюється досить динамічно. Міноборони працює суто в рамках чинного законодавства, — підсумував нардеп.

Раніше на Запоріжжі ширилася інформація, що через повномасштабне вторгнення на територію України та пов’язаний з цим режим мобілізації, набрали чинності певні обмеження на виїзд з територій проживання для категорій військовозобов’язаних.

Це стосується в тому числі процедури перетину лінії розмежування на в’їзд або на виїзд, — повідомили в гуманітарному штабі Запорізької ОВА.

1 липня УНІАН опублікувало статтю адвоката Дмитра Вороніна. Він стверджував, що «за деякою інформацією» влада готує документ, який визначатиме правила видачі довідок військовозобов’язаним чоловікам. Джерела інформації він не назвав.

4 липня публікацію підхопила Запорізька ОВА. На сайті адміністрації з’явилися непідтверджені тези зі статті Воронцова як беззаперечний факт. Насправді рішення ніхто не ухвалював. Щоб виїхати за межі своєї області, військовозобов’язаним не потрібно брати довідку.

«Бабель» пише, що справді, у законі України «Про військовий обовʼязок та військову службу» є п. 4 ст. 37, який забороняє у воєнний час призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам виїжджати без спеціального дозволу від військкомату. Але досі немає жодного механізму, як отримувати таку довідку.