Горить та іскрить - ЗСУ показали знищення військової техніки рф на півдні України (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n172378-goryt-ta-iskryt-zsu-pokazaly-znyschennya-viyskovoyi-tehniky-rf-na-pivdni-ukrayiny-video.html

Ракурс

Артилеристи Збройних сил України показали знищення військової техніки ворога на півдні України.

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Як видно на відео, що його оприлюднив у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ, удар українських САУ прийшовся по двох БМД — бойових машинах десанту та боєкомплекту росіян. Окупанти хотіли заховатися у посадці, що розділяє поле, але не вийшло — техніка згоріла.