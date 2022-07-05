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Горит и искрит — ВСУ показали уничтожение военной техники рф на юге Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172378-gorit-i-iskrit-vsu-pokazali-unichtojenie-voennoy-tehniki-rf-na-uge-ukrainy-video.htmlРакурс
Артилеристи Збройних сил України показали знищення військової техніки ворога на півдні України.
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Як видно на відео, що його оприлюднив у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ, удар українських САУ прийшовся по двох БМД — бойових машинах десанту та боєкомплекту росіян. Окупанти хотіли заховатися у посадці, що розділяє поле, але не вийшло — техніка згоріла.
59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка якісно, аж «іскрить», стримує російські війська — воїни щоденно нищать військову техніку та живу силу ворога, — зазначили військові.
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