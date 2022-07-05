Горит и искрит — ВСУ показали уничтожение военной техники рф на юге Украины

https://racurs.ua/n172378-gorit-i-iskrit-vsu-pokazali-unichtojenie-voennoy-tehniki-rf-na-uge-ukrainy-video.html

Ракурс

Артилеристи Збройних сил України показали знищення військової техніки ворога на півдні України.

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Як видно на відео, що його оприлюднив у Фейсбук Генеральний штаб ЗСУ, удар українських САУ прийшовся по двох БМД — бойових машинах десанту та боєкомплекту росіян. Окупанти хотіли заховатися у посадці, що розділяє поле, але не вийшло — техніка згоріла.