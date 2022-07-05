Міста рівнятимуть із землею - британська розвідка спрогнозувала плани росії на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n172377-mista-rivnyatymut-iz-zemleu-brytanska-rozvidka-sprognozuvala-plany-rosiyi-na-donbasi.html

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Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованим застосуванням росією артилерії, яка зрівнює з землею міста.

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Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ключі. Про це йдеться в повідомленні розвідки Великої Британії 5 липня.

Існує реалістична ймовірність того, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту, повідомляють британці.

На відміну від попередніх етапів війни, росія, ймовірно, досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил: Центральним угрупованням, яке, ймовірно, очолив генерал-полковник олександр лапін, і Південним, ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала сергія суровікіна.

Українські сили, ймовірно, здебільшого відійшли в належному порядку, відповідно до існуючих планів. Утримувані Україною райони Сєвєродонецька-Лисичанська складалися з виступу, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Відносно швидке захоплення Лисичанська росією поширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй стверджувати про значний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме «звільнення».

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни вказувалося, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але виснажені у боях за Лисичанськ.