російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але виснажені у боях за Лисичанськ - ISW

https://racurs.ua/ua/n172375-rosiyski-viyska-gotuut-nastup-na-bahmut-i-siversk-ale-vysnajeni-u-boyah-za-lysychansk-isw-karta.html

Ракурс

Велика війна в Україні триває 132 день. Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте після у боях за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

.

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 4 липня припускає, що керівництво рф може створювати умови для оперативної паузи після захоплення Лисичанська та кордону Луганської області.

Крім того, Окупанти зміцнюють територіальний та адміністративний контроль над Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Загарбники продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на Бахмут і Сіверськ.

В ISW вважають, що війська путіна продовжували обмежені та безуспішні атаки на північ від Харкова.

За даними Інституту, усе частіше ЗСУ атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню за непрямим наведенням і з наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій. HIMARS демонструє, як західна військова допомога надає Україні нові та необхідні військові можливості, вважають в ISW.

Там пишуть, що активність українських партизанів націлена на російські залізничні лінії довкола Мелітополя та Токмака.

Керівництво росії може мати плани по залученню до призову на військову службу громадян України, які мешкають на окупованих територіях.

Генштаб ЗСУ уранці 5 липня повідомив, що на Донеччині тривають бої, також РФ намагається встановити контроль над Луганською областю. ЗСУ продовжують удари по складах і скупченнях військ РФ на Херсонщині.