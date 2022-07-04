Тотальна мобілізація жінок в Україні — російський фейк, заявили в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n172363-totalna-mobilizaciya-jinok-v-ukrayini-feyk-zayavyly-v-minoborony.htmlРакурс
Інформація про мобілізацію жінок в Україні — це фейк, на якому не треба спекулювати під час війни.
Пор це у своїх соцмережах 4 липня заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і з 2014 року.
Маляр наголосила, що станом на зараз в ЗСУ відсутня потреба у примусовій мобілізації жінок. Крім того, відсутні обмеження для перетину кордону щодо жінок і такі обмеження не плануються.
У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни, — написала Маляр.
В Україні під час загальної мобілізації можуть бути призвані до лав армії усі військовозобов’язані громадяни — і чоловіки, і жінки. Водночас у суспільстві поширено багато фейків щодо призову жінок на військову службу.
Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО. У цьому відомстві раніше спростували найпоширеніші приклади дезінформації населення стосовно примусової мобілізації жінок під час війни в Україні.
Фейк: «Чув, що жінок від 18 до 60 років забиратимуть в армію, а потім на війну!»
Взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії
чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від
Фейк: «Жінок, в яких є діти, також заберуть в армію, а дітей віддадуть родичам»
Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.
Фейк: «Я сам бачив, що жінки служать! Що ви таке розказуєте?»
Взяття на облік — це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом.