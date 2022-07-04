Лондон обклав режим лукашенка новими санкціями через підтримку війни (СПИСОК)

https://racurs.ua/ua/n172362-london-obklav-rejym-lukashenka-novymy-sankciyamy-cherez-pidtrymku-viyny-spysok.html

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Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі — за те, що режим Лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню путіна в Україну.

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Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму приблизно 60 млн фунтів стерлінгів. Їхній перелік опублікували 4 липня на сайті уряду Великої Британії. Він включає:

експорт товарів нафтопереробки;

експорт компонентів передових технологій, таких як ті, що використовуються у квантових обчисленнях;

експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки;

імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великої Британії також обмежує доступ білорусі до британського сектору фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери у Лондоні.

Крім того, Лондон підтримує ідею конфіскації російських активів, які потрапили під санкції на користь України. Про це заявила глава МЗС Ліз Трасс.

Я підтримую цю ідею і ми щільно вивчаємо це питання. У Канаді щойно ухвалили відповідний закон. Ми працюємо над цим разом із МВС та Мінфіном, але я безперечно підтримую ідею, — сказала очільниця британського МЗС під час промови на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

ЄС працює над новим пакетом санкцій. Про це у понеділок, 4 липня, повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

У ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти рф до початку літніх канікул наприкінці липня, — йдеться у повідомленні.

За словами Йозвяка, в сьомому пакеті буде закрито деякі лазівки, а також накладено ембарго на імпорт золота. Також він може не містити санкції щодо експорту газу з росії.