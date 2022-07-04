Україна показала план відновлення країни - 10 років, 850 проектів і 750 млрд доларів

https://racurs.ua/ua/n172361-ukrayina-pokazala-plan-vidnovlennya-krayiny-10-rokiv-850-proektiv-i-750-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Україна презентувала план, який допоможе відновити економіку після війни.

.

Його мають виконати протягом десяти років. Щоб реалізувати план, потрібні 750 млрд дол. Програму 4 липня презентували на конференції в Лугано (Швейцарія).

Очікуваними результатами впровадження проектів має стати зростання реального ВВП щороку на 7% і входження України у топ-25 країн світу за індексом людського капіталу.

План містить 850 проектів, ось деякі з них:

перезапустити САП, НАБУ та корпоратизувати державні підприємства — 0,1 млрд;

зробити державу цифровою — 0,1 млрд;

зміцнити безпеку та оборону — 50 млрд;

відбудувати чисте та захищене середовище — 20 млрд;

енергетична незалежність та зелений курс — 130 млрд;

поліпшити бізнес-середовище — 5 млрд;

забезпечити конкурентний доступ до капіталів — 75 млрд;

забезпечити макрофінансову стабільність — 60−80 млрд;

відновити житло та інфраструктуру регіонів — 150−250 млрд;

розвивати системи освіти — 5 млрд;

модернізувати систему охорони здоровʼя — 5 млрд;

розвивати системи культури та спорту — 20 млрд.

Якщо є власна ідея щодо відновлення, то її можна залишити на сайті https://recovery.gov.ua/.

Ключовим джерелом фінансування відновлення України мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль.

Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 млрд дол., ми вважаємо, що заморожені активи росії за різними цінами складають від 300 до 500 млрд дол. Друге джерело відновлення — це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Треті чи четверті джерела — це інвестиції приватного сектора, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій, — наголосив Шмигаль.

Євросоюз створить міжнародну платформу для відновлення України після воєнних дій. Про таку ініціативу повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на конференції у швейцарському Лугано.

За її словами, платформа визначатиме стратегічні напрями та пріоритети, у центрі уваги буде перспективне відновлення, що ґрунтуватиметься на ефективному управлінні.