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Украина показала план восстановления страны — 10 лет, 850 проектов и 750 млрд долларов
Украина показала план восстановления страны — 10 лет, 850 проектов и 750 млрд долларовhttps://racurs.ua/n172361-ukraina-pokazala-plan-vosstanovleniya-strany-10-let-850-proektov-i-750-mlrd-dollarov.htmlРакурс
Україна презентувала план, який допоможе відновити економіку після закінчення війни.
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Його мають виконати протягом десяти років. Щоб реалізувати план, потрібні 750 млрд дол. Програму 4 липня презентували на конференції в Лугано (Швейцарія).
Очікуваними результатами впровадження проектів має стати зростання реального ВВП щороку на 7% і входження України у топ-25 країн світу за індексом людського капіталу.
План містить 850 проектів, ось деякі з них:
- перезапустити САП, НАБУ та корпоратизувати державні підприємства — 0,1 млрд;
- зробити державу цифровою — 0,1 млрд;
- зміцнити безпеку та оборону — 50 млрд;
- відбудувати чисте та захищене середовище — 20 млрд;
- енергетична незалежність та зелений курс — 130 млрд;
- поліпшити бізнес-середовище — 5 млрд;
- забезпечити конкурентний доступ до капіталів — 75 млрд;
- забезпечити макрофінансову стабільність — 60−80 млрд;
- відновити житло та інфраструктуру регіонів — 150−250 млрд;
- розвивати системи освіти — 5 млрд;
- модернізувати систему охорони здоровʼя — 5 млрд;
- розвивати системи культури та спорту — 20 млрд.
Якщо є власна ідея щодо відновлення, то її можна залишити на сайті https://recovery.gov.ua/.
Ключовим джерелом фінансування відновлення України мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів. Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль.
Хто має заплатити за план відновлення, який вже зараз оцінюється в 750 млрд дол., ми вважаємо, що заморожені активи росії за різними цінами складають від 300 до 500 млрд дол. Друге джерело відновлення — це гранти та пільгові кредити міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Треті чи четверті джерела — це інвестиції приватного сектора, а також позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій, — наголосив Шмигаль.
Євросоюз створить міжнародну платформу для відновлення України після воєнних дій. Про таку ініціативу повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на конференції у швейцарському Лугано.
За її словами, платформа визначатиме стратегічні напрями та пріоритети, у центрі уваги буде перспективне відновлення, що ґрунтуватиметься на ефективному управлінні.
Наші дії визначатимуться прагненнями та бажаннями українського народу, — зазначила вона.