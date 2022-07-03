В Україні пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

https://racurs.ua/ua/n172321-v-ukrayini-proponuut-rozshyryty-kategoriu-cholovikiv-yakym-mojna-vyyijdjaty-za-kordon.html

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В Україні пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон.

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Відповідний законопроект зареєстрував у Верховній Раді нардеп Георгій Мазурашу зі «Слуги народу».

Зокрема, він пропонує дозволити виїзд за кордон тим військовозобов’язаним категоріям чоловіків, у яких:

двоє дітей віком до 14 років;

дитина до 14 років та вагітна дружина;

дитина до 3 років;

є робочий чи спортивний контракт інших країнах;

є офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування;

є контракти із замовниками з інших країн на рік і більше на надання IT-послуг або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ;

є бізнес інших країнах.

Наразі законопроект подано на розгляд профільного комітету Ради.

Підставою для виїзду, відповідно до цього документу, також будуть вважатися контракти для моряків, навчання за кордоном, міжнародні змагання та дозвіл на виїзд від Кабміну для волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів.

Мазурашу — автор інших кількох контроверсійних законопроектів. Раніше у своїх законодавчих ініціативах також він пропонував: