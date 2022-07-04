Тотальная мобилизация женщин в Украине – российский фейк, заявили в Минобороны

https://racurs.ua/n172363-totalnaya-mobilizaciya-jenschin-v-ukraine-rossiyskiy-feyk-zayavili-v-minoborony.html

Ракурс

Інформація про мобілізацію жінок в Україні — це фейк, на якому не треба спекулювати під час війни.

.

Пор це у своїх соцмережах 4 липня заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і з 2014 року.

Маляр наголосила, що станом на зараз в ЗСУ відсутня потреба у примусовій мобілізації жінок. Крім того, відсутні обмеження для перетину кордону щодо жінок і такі обмеження не плануються.

У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас. Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни, — написала Маляр.