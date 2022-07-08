Українська авіація 7 липня завдала низку ударів по ворогу, фото: Командування Повітряних сил

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Українська авіація за минулу добу, 7 липня, знищила десятки окупантів та низку техніки ворога.

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Про це сьогодні. 8 липня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку, — вказано в повідомлені.

Зазначається, що в результаті українською авіацією уражено:

бойові позиції окупантів;

вісім танків;

вісім бойових броньованих машин;

польовий склад боєприпасів;

живу силу ворога.

Нагадаємо, загалом рашисти за минулу добу в ході масштабної агресії проти України втратили 35 танків.