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Українська авіація 7 липня завдала низку ударів по ворогу, фото: Командування Повітряних сил
Склад боєприпасів та десятки рашистів — знищене авіацією за добу назвали в Повітряних силахhttps://racurs.ua/ua/n172470-sklad-boieprypasiv-ta-desyatky-rashystiv-znyschene-aviaciieu-za-dobu-nazvaly-v-povitryanyh-sylah.htmlРакурс
Українська авіація за минулу добу, 7 липня, знищила десятки окупантів та низку техніки ворога.
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Про це сьогодні. 8 липня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку, — вказано в повідомлені.
Зазначається, що в результаті українською авіацією уражено:
- бойові позиції окупантів;
- вісім танків;
- вісім бойових броньованих машин;
- польовий склад боєприпасів;
- живу силу ворога.
Нагадаємо, загалом рашисти за минулу добу в ході масштабної агресії проти України втратили 35 танків.