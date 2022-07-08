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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 900 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 637 танків;
- 3 тис. 811 бойових броньованих машин;
- 828 одиниць артилерійських систем;
- 247 одиниць РСЗВ;
- 107 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 669 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 155 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 тис. 685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 66 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що найбільших втрат за останню добу ворог зазнав на Краматорському напрямку.
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