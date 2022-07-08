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Ракурс
Підбита російська техніка, фото: «Укрінформ»

35 танків та 13 артсистем знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 лип 2022, 09:58
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Рашисти за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 36 тис. 900 особового складу.



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За добу цей показник зріс на 250 осіб. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 637 танків;
  • 3 тис. 811 бойових броньованих машин;
  • 828 одиниць артилерійських систем;
  • 247 одиниць РСЗВ;
  • 107 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 187 гелікоптерів;
  • 669 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 155 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 66 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Джерело: Ракурс


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