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Ракурс
Знищено ще один склад боєприпасів на окупованих територіях, скріншот відео

В окупованому Шахтарську детонує склад боєприпасів (ВІДЕО)

8 лип 2022, 09:23
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У місті Шахтарськ Донецької області, розташованому в «глибокому тилу» окупантів на відстані 40−50 км від лінії фронту, в ніч на сьогодні. 8 липня, почав детонувати склад боєприпасів.



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Про це повідомляють ЗМІ окупантів та місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що вибухи почали лунати близько 2.30 ночі і тривають досі, лунають сирени тривоги. Також над місцем інциденту спостерігається стовп диму висотою в кількасот метрів.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення, що в місті розпочалася евакуація.

Окупанти стверджують, що детонації боєприпасів передував обстріл цього складу.

Джерело: Ракурс


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