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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини (ФОТО)

8 лип 2022, 08:50
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Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.



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Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській, — наголошує Резніченко.

Зафіксовані такі обстріли:

  • у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку;
  • у Зеленодольську рашисти вдарили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

У інших районах області на цю хвилину спокійно, — додає очільник ОВА.

Наслідки російських обстрілів, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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