Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Гайдай

https://racurs.ua/ua/n172466-rashysty-znyschuut-sela-schob-vyyty-na-adminmeji-luganschyny-gayday-foto.html

Ракурс

Рашисти артилерією знищують села Луганщини, щоб вийти на адмінмежі області.

.

Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть в будинках та на подвір’ях, — наголошує Гайдай.

За його словами, загарбники не припиняють обстрілювати Білогорівку та Золотарівку з усіх видів важкого озброєння.

Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області, — наголошує чиновник.

Гайдай додає, що схожою є ситуація і в населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

Але наші збройні сили тримають оборону. Багато було слів, мовляв росіяни оточили нас в Лисичанську, пропагандистські рупори казали навіть про декілька «котлів». Наголошу, що із Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть ті бійці, які прикривали відхід, нанесли росіянам значних втрат, — наголошує Гайдай.

Нагадаємо, за інформацією очільника Луганської ОВА, у нещодавно захоплених рашистами Сєвєродонецьку та Лисичанську чоловіків обманом мобілізують в армію загарбників.