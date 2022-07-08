Последствия российских обстрелов, фото: Валентин Резниченко

https://racurs.ua/n172467-rossiyane-obstrelyali-krivorojskiy-rayon-dnepropetrovskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

.

Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській, — наголошує Резніченко.

Зафіксовані такі обстріли:

у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку;

у Зеленодольську рашисти вдарили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.