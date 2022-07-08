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Російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
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Про це сьогодні, 8 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській, — наголошує Резніченко.
Зафіксовані такі обстріли:
- у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку;
- у Зеленодольську рашисти вдарили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.
У інших районах області на цю хвилину спокійно, — додає очільник ОВА.
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