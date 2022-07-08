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Ракурс
Уничтожен еще один склад боеприпасов на оккупированных территориях, скриншот видео

В оккупированном Шахтерске детонирует склад боеприпасов (ВИДЕО)

8 июл 2022, 09:23
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У місті Шахтарськ Донецької області, розташованому в «глибокому тилу» окупантів на відстані 40−50 км від лінії фронту, в ніч на сьогодні. 8 липня, почав детонувати склад боєприпасів.



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Про це повідомляють ЗМІ окупантів та місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що вибухи почали лунати близько 2.30 ночі і тривають досі, лунають сирени тривоги. Також над місцем інциденту спостерігається стовп диму висотою в кількасот метрів.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення, що в місті розпочалася евакуація.

Окупанти стверджують, що детонації боєприпасів передував обстріл цього складу.

Источник: Ракурс


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