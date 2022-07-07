Сколько HIMARS уже получила Украина, рассказал Даниловhttps://racurs.ua/n172448-skolko-himars-uje-poluchila-ukraina-rasskazal-danilov.htmlРакурс
США та інші союзники вже надали Україні дев’ять ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів.
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.
За словами Данілова, ці системи вже ефективно діють і росіяни «беззахисні перед ними».
Вони дуже хвилюються, — наголошує секретар РНБО.
Проте він наголошує, що Україні знадобляться ще десятки таких пускових установок систем HIMARS, щоб перейти у наступ. Наразі, за його словами, Україна має вести оборонну війну.
Данілов також заявив, що власний арсенал росії демонструє ознаки вичерпання, тож у неї вже немає сил атакувати більше ніж на одному фронті.
Українські військові почали використовувати системи HIMARS наприкінці червня.
Джерело: The Wall Street Journal