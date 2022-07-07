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Украинские военные установили Государственный флаг на острове Змеиный, скриншот видео
30 единиц техники рашистов уничтожили на Змеином (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172447-30-edinic-tehniki-rashistov-unichtojili-na-zmeinom-video.htmlРакурс
Українські військові завершили зачистку розташованого в північно-західній частині Чорного моря острова Зміїний, який тривалий час перебував під російською окупацією.
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Підтверджено знищення близько 30 одиниць ворожої техніки. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба оперативного командування «Південь».
Крім того, на острові виявлено покинуту росіянами амуніцію.
Зазначається, що після себе «руський мір» залишив на острові суцільні руїни.
Також українські воїни встановили і закріпили на острові прапори України, один з яких було доставлено на острів дещо раніше.
Нагадаємо, на встановленому на Зміїному українському прапорі залишено послання «русскому кораблю».